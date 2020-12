Calciomercato Juventus: il Rennes abbassa il prezzo per Camavinga

Il centrocampista francese è ormai da tempo sul taccuino dei più grandi club d’Europa, nonostante la giovane età è considerato uno dei migliori centrocampi al mondo.

Ha solamente 18 anni, ma da circa un anno gli osservatori di tutto il mondo lo considerano un centrocampista affermato e con tutte le carte in regola per raggiungere poter diventare come il suo connazionale Paul Pogba. Eduardo Camavinga è un centrocampista abilissimo nell’interdizione ma anche nell’impostazione, in patria viene paragonato a Pogba per la struttura fisica e l’abilità nelle giocate palla al piede.

Da tempo il talentino francese del Rennes è nel mirino del Real Madrid, Barcellona e Juventus. I blancos vorrebbero farne l’erede di Casemiro e Modric in mediana, mentre il Barcellona continua il suo progetto di ringiovanimento della rosa. Secondo quanto riportato da AS il giocatore verrà ceduto quest’estate per evitare di perderlo a zero. La Juventus continua a rimanere interessata e attenta, ma il prezzo di 50 milioni di euro viene considerato ancora proibitivo per le casse della società bianconera. La Juventus rimane vigile e aspetta l’occasione giusta, magari inserendo nell’affare Daniele Rugani, oggi in prestito proprio al Rennes.