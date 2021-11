Calciomercato Juventus, il rinforzo a centrocampo si avvicina sempre di più

Lo svizzero si potrebbe liberare a parametro zero a giugno

Se Denis Zakaria era già nel mirino della dirigenza della Juventus, dopo la buona prestazione nel centrocampo della Svizzera, che venerdì ha pareggiato a Roma contro l’Italia, il centrocampista ha attirato l’attenzione anche dei tifosi bianconeri. In scadenza di contratto al termine della stagione, per il momento non ci sono stati spiragli per il rinnovo con il Borussia Mönchengladbach.

Negli ultimi giorni si è però profilata la possibilità che Zakaria possa lasciare la Bundesliga già nel mercato di gennaio. In questo senso lo confermano anche le parole del direttore sportivo del club tedesco che, intervenuto ai microfoni di GladbachLive, ha ribadito come la volontà della dirigenza sia quella di trattenerlo ma che “non posso escludere niente di questi tempi“ in riferimento a una possibile partenza nella sessione invernale.