Calciomercato Juventus: in arrivo un difensore dal Chelsea

Filtrano indiscrezioni importanti dalla Spagna, la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per un difensore proveniente dalla Premier League.

Era prevedibile che sarebbe stato uno dei prezzi pregiati del mercato invernale, Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, è sul taccuino delle big per rinforzare il pacchetto arretrato. Per il roccioso difensore tedesco si erano fatte avanti Milan, Roma e Inter, ma ad oggi la squadra più vicina ad ingaggiare il centrale pare sia la Juventus, che sembra aver accelerato per portare a Torino il tedesco.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, la Juventus e il Chelsea avrebbero già un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto per il tedesco. Rudiger attualmente è poco più di una riserva nel Chelsea, con l’europeo alle porte però vorrebbe trovare spazio per guadagnarsi la convocazione alla competizione continentale. La Juventus potrebbe essere l’occasione giusta per il difensore.