Juventus, Cragno per il dopo Buffon: proposti due giocatori

In casa bianconera si riflette sul dopo Buffon. L’erede viene dalla Serie A

A fine stagione Gianluigi Buffon potrebbe dire addio alla Juventus e al calcio. La dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando il terreno per Alessio Cragno, portiere del Cagliari.

Offerti due giocatori

La richeista del Cagliari per la cessione a titolo definitivo del portiere sardo è di 25 milioni di euro. Una cifra considerata alta per i vertici bianconeri e per questo si tenterà di abbassare le pretese con qualche contropartita tecnica. Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, la Juventus avrebbe proposto il cartellino di Daniele Rugani. Il difensore è in prestito al Rennes anche se non ha quasi mai giocato finora. L’alternativa è Mattia Perin, portiere in prestito al Genoa. In questo caso il Cagliari avrebbe già un portiere che possa sostituire Cragno. L’affare, se si farà, si concretizzerà solo in estate. L’estremo difensore sardo piace non solo alla Juventus, anche l’Inter lo valuta come possibile erede di Handanovic.