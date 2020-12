Juventus, via Ronaldo: per il successore nuovo affare con il Real Madrid

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere lontano dai bianconeri. Per il futuro la Juventus vuole pescare ancora in casa del Real

Con molta probabilità a fine stagione Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus. Il contratto del portoghese scade il prossimo 30 giugno 2022 e i bianconeri non vogliono lasciarlo partire a costo zero dopo l’investimento. Per il futuro, secondo quanto riferito da Don Diario, i bianconeri potrebbero nuovamente fare acquisti in casa del Real Madrid.

Il nome è quello del talento belga Eden Hazard. L’ex Chelsea ha deluso le aspettative; le sue prestazioni non hanno soddisfatto e con la possibile partenza di Zidane il suo futuro sembra essere lontano da Madrid. A compromettere il tutto c’è anche il pessimo rapporto con il presidente Perez e con tutto l’ambiente. Il belga potrebbe essere acquistato per una cifra molto ragionevole, ovvero €50M. Quello che spaventa la Juve è l’ingaggio dato che Hazard percepisce €15M netti a stagione.