Juventus, c’è il nome per il dopo Ronaldo: insidia Inter

I bianconeri pensano già al futuro senza Ronaldo, l’erede potrebbe essere un altro portoghese

Il dopo Cristiano Ronaldo ha un nome ben preciso: João Félix dell’Atletico Madrid. Il portoghese classe 1999 è considerato dai bianconeri il profilo giusto per rimpiazzare il cinque volte Pallone D’Oro. A confermare l’interesse è il portale spagnolo Todofichajes che ha ribadito come il giocatore dei Colchoneros è quello seguito anche con la possibile partenza di Dybala. Sul giocatore, però, c’è da registrare anche il monitoraggio dell’Inter. Marotta sta studiando diversi profili con l’eventuale cessione di Lautaro Martinez in estate e il portoghese è nel mirino. Il suo contratto scade nel 2026, al momento non sta vivendo un ottimo momento con il suo allenatore Simeone e per la cessione gli spagnoli vorrebbero incassare almeno 100 milioni di euro.