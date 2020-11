Calciomercato Juventus, dalla Spagna: super offerta per Dybala

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere lontano da Torino. Il rinnovo con adeguamento stenta ad arrivare e così la Juventus è pronta ad ascoltare le offerte dei club interessati all’argentino.

Paulo Dybala è conteso da molti top club europei. Su di lui è forte l’interesse di Manchester United, Manchester City, PSG e Real Madrid. I Blancos però, secondo quanto riportato da todofichajes.com, sembrano essere pronti a tutto per il numero 10 bianconero.

Il classe 1993 ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e la Juventus per non perderlo a zero ha due possibilità: venderlo a gennaio o a giugno. Le proposte non mancano e il Real Madrid, data la futura cessione di Isco, ha intenzione di investire 80 milioni di euro per Dybala. L’offerta non rispecchia la valutazione fatta dalla Juventus del giocatore, ma i bianconeri probabilmente saranno costretti ad accettare questa offerta.

