Calciomercato Juventus

La Juventus ha deciso di riscattare Alvaro Morata. Lo spagnolo ha convinto la società bianconera con i suoi numeri, ma il problema per la dirigenza è il prezzo: troppo alto. Considerando che ci sono anche altri elementi nel reparto e altri in arrivo, la Juve dovrà fare bene i conti. La richiesta all’Atletico sarà quella di uno sconto per trattenere Morata.

Calciomercato Juventus, Morata vuole restare a Torino

Alvaro Morata durante l’ultimo ritiro in Nazionale ha dichiarato molto esplicitamente di non voler tornare a Madrid. Lo spagnolo si trova bene a Torino e spera di restare. La Juve, d’altra parte, ha intenzione di riscattarlo, ma servirà anche l’auto della società spagnola. Gli accordi originari, considerando la crisi economica, sono in questo momento difficili da rispettare. I bianconeri hanno già versato 10 milioni per un anno di prestito. Adesso, per il diritto di riscatto, sono necessari 45 milioni oppure per 35 milioni al termine della prossima stagione nel caso in cui esercitasse l’opzione per un altro anno di prestito sempre al prezzo di 10 milioni.

La società piemontese ha proprio quest’ultima situazione al centro delle proprie riflessioni: trattenere l’attaccante, ma solo a condizioni vantaggiose. L’idea del club di Torino è di rivedere l’accordo con l’Atletico, provando a ottenere uno sconto sul prezzo di un altro anno di prestito per poi rimandare il discorso sul riscatto. Da Madrid c’è apertura al dialogo, Morata spera in un’intesa.