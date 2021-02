Calciomercato Juventus, la fissazione di Paratici: arriva a parametro zero?

Il dirigente bianconero non molla la presa su un calciatore olandese del Lione. Il classe ’94 è il chiodo fisso di Paratici ormai da tempo

Memphis Depay è uno dei nomi caldi presenti nella lista di Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus nutre una stima immensa per il calciatore olandese; il suo contratto con il Lione è in scadenza e al momento appare difficile che le parti possano raggiungere un accordo per il prolungamento. Nel mercato di riparazione, la Juventus ha strappato un principio d’accordo con il giocatore per farlo arrivare già a gennaio ma il Lione ha respinto l’assalto.

Sul giocatore è stato palesato anche un interesse da parte della Roma ma al momento i giallorossi sono più defilati. La vera rivale è il Barcellona. Secondo quanto riferito da IlBianconero.com, la Juventus non vuole farsi sfuggire una simile occasione considerando il valore del calciatore e soprattutto tenendo conto della possibilità di prenderlo a parametro zero. Paratici vuole convincere il giocatore in fretta, il dirigente bianconero tenterà in tutti i modi di portare a Torino un suo pallino.