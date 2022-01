Calciomercato Juventus, derby di mercato in vista?

Trattativa possibile se ci sarà un’uscita a centrocampo

Mentre tutti i fari sono, giustamente, puntati sulla questione Vlahovic con il serbo che potrebbe clamorosamente trasferirsi in bianconero già durante questa sessione di mercato, la Juventus lavora sottotraccia anche in altri reparti. In particolare potrebbero esserci delle mosse a sorpresa a centrocampo nel caso in cui ci saranno delle uscite in quel reparto.

In uscita, come è noto, ci sono Ramsey, ormai fuori dal progetto tecnico a causa dei numerosi infortuni, Bentancur e Arthur con questi ultimi due che hanno diverse squadre interessate in Premier League. Se la Juventus dovesse cedere uno o due di loro ecco che potrebbe lanciare l’assalto a Naithan Nandez che, attualmente al Cagliari, vorrebbe cambiare aria. In questo caso potrebbe prospettarsi un derby di mercato perché anche il Torino è da tempo sulle tracce dell’uruguaiano, ritenuto un profilo adatto al centrocampo di Juric.