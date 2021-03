Calciomercato Juventus: “Douglas Costa è disposto a venire qui”

Il brasiliano tornerà alla Juventus, il Bayern Monaco ha deciso di non riscattarlo. Un club del Sudamerica punta a riportarlo in patria

L’esperienza di Douglas Costa al Bayern Monaco finirà al termine della stagione. I bavaresi hanno deciso di non aprire una trattativa con la Juventus; il brasiliano non ha convinto del tutto e i numeri parlano chiaro. Finora ha totalizzato 22 presenze e messo a referto appena un gol, quello in Bundesliga contro lo Stoccarda, e tre assist. Lo stesso allenatore Flick ha parlato in maniera molto chiara della situazione dell’esterno offensivo: “E’ importante per Douglas dare il 100 per cento. Ha avuto un periodo di lavoro duro, abbiamo provato a portarlo a uno step successivo. Poi gli allenatori devono prendere delle decisioni complicate e in squadra ci sono tanti calciatori bravi. Ogni giocatore deve saper gestire la situazione, deve convincere l’allenatore. Deve mostrarci di più in allenamento, deve mostrarci maggiormente le sue qualità”.

Come riferito da Goal.com, Douglas Costa non rientra più nei piani della dirigenza bianconera e per questo motivo il suo ritorno a Torino sarà solo di passaggio. Il contratto del brasiliano con la Juventus scade nel 2022 e anche per questo motivo la dirigenza punta a monetizzare al massimo già nel mercato estivo.

Calciomercato Juventus, il Gremio chiama Douglas Costa

Il brasiliano è ammirato molto in Inghilterra, ci sono infatti diverse squadre di Premier League interessate. Però, chi concretamente sta facendo passi in avanti concreti è il Gremio, club che gli ha permesso di iniziare la sua carriera. Dopo il 4-0 rifilato al Pelotas, l’allenatore Renato Gaucho ha parlato di mercato considerando che il Gremio segue con molta attenzione anche Santos Borré e Rafael Carioca. Ecco le sue parole sui tre giocatori messi nel mirino dai brasiliani: “Ho parlato personalmente con tutti loro. Tutti sono disposti a venire al Gremio. Ma ci sono cose che sfuggono ai parametri economica. Ho parlato più volte con Douglas Costa, che si è mostrato interessato. Ho parlato con Rafael Carioca. Ma qui entra in gioco la parte economica, e dipende dal Gremio, non da me”.