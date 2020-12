Sfida di mercato tra i bianconeri e il Manchester City di Pep Guardiola

Secondo quanto riferito dal Birmingham Mail, la Juventus e il Manchester City sono pronte a darsi battaglia per un classe 1998 dell’Aston Villa. Il profilo in questione è Douglas Luiz, centrocampista cresciuto nel Vasco da Gama. Il brasiliano ha avuto un passato nel City ma non ha mai debuttato in Prima squadra e sul giocatore ha una possibilità in più rispetto ai bianconeri perché può utilizzare il diritto di recompra fissata intorno ai 28 milioni di euro.

Douglas Luiz in questa prima parte di stagione ha fatto vedere buone cose, tanto da colpire l’allenatore dei Citizens Pep Guardiola. In 10 partite, tra Premier League e EFL Cup, ha totalizzato 10 presenze e 2 assist. La Juventus però non vuole mollare la presa sul giocatore, Pirlo preferirebbe l’ex Sampdoria Lucas Torreira ma il giocatore dell’Aston Villa è una valida alternativa. L’operazione di mercato potrebbe però chiudersi solamente in estate, Luiz ha il passaporto brasiliano e la Vecchia Signora al momento non ha uno slot disponibile per giocatori extracomunitari.