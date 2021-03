Il Liverpool spaventa la Juventus: assalto all’attaccante

I campioni d’Inghilterra in carica tentano l’affondo su Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus finisce nel mirino dei Reds

In questa stagione la Juventus sta faticando e non troppo in attacco. Mancano i gol degli attaccanti e il reparto poggia tutto su Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese resta una grande incognita; a fine stagione potrebbe decidere addirittura di lasciare la Juventus. I bianconeri sanno che la prossima sessione di mercato è quella giusta per riuscire a monetizzare al massimo considerando che il contratto del portoghese scade nel 2022. Gli interessi non mancano ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Un’altra situazione che tiene banco in casa Juve è sicuramente quella legata a Paulo Dybala. Il suo apporto sta mancando e non poco. L’argentino in questa stagione si è fermato tantissime volte a causa dei diversi infortuni. Anche il suo contratto scade nel 2022 e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo. Su Dybala c’è un forte interesse da parte dell’Inter con Beppe Marotta che farebbe di tutto pur di portarlo a Milano. Al momento la situazione è complicata perché l’Inter deve far fronte ai diversi problemi societari.

Calciomercato Juventus, il Liverpool pensa a Dybala

Non solo l’Inter su Dybala. L’attaccante argentino ha mercato soprattutto in Inghilterra considerando gli interessi molto forti da parte del Tottenham di Josè Mourinho e del Manchester United. Al momento le offerte presentate dai due club non hanno soddisfatto la Juventus che chiede una cifra di spessore. Però, secondo quanto riferito da todofichajes, c’è anche il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds hanno bisogno di un attaccante e la Joya sembra essere il profilo adatto. Come riferito dal portale spagnolo per l’acquisizione a titolo definitivo ci vorranno almeno 70-80 milioni di euro. Il futuro di Dybala sembra veramente essere lontano dalla Juventus. Le Premier League è sullo sfondo e ci sono molte ipotesi concrete ma anche l’Inter, nonostante le diverse situazioni societarie, non molla la presa e sogna il grande colpo.