Calciomercato Juventus Dybala

Fabio Paratici, Direttore sportivo della “Vecchia Signora”, parlando dell’attaccante ha detto: “Dybala capitano designato? Il presidente è stato chiarissimo. Poi ogni giorno, per tutto l’anno, siamo abituati alle voci di mercato. Nei periodi di mercato un po’ di più, fuori mercato appena un po’ meno, ma siamo abituati a queste speculazioni”.

“Mi sembra che il presidente abbia detto chiaramente qual è la situazione attuale, con Paulo abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui comprandolo dal Palermo quando era molto giovane, abbiamo investito su di lui come numero dieci. Nell’ultimo periodo è stato in condizioni non perfette. Prossimamente sicuramente incontreremo l’agente, avremo degli incontri con lui: erano già in programma, ma per ragioni di Covid non siamo riusciti a farli di persona. Essendo importanti ci teniamo a farli di persona”, ha concluso il dirigente della Juventus.