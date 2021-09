Calciomercato, Juventus e Milan su Lacazette: può arrivare a zero

Il calciatore, in scadenze di contratto piace molto alle dirigenze di Milan e Juventus anche se ci sono altre squadre.

Milan e Juventus continuano a pensare al mercato nonostante il campionato. Le due squadre hanno bisogno di diverse pedine per continuare a lottare al vertice in questo campionato ma anche in Champions League.

I rossoneri hanno bisogno di qualche rinforzo in attacco per sostituire Ibrahimovic visto che sarà il suo ultimo anno e vedremo se sarà riscattato mentre la Juventus oltre al centrocampo ha bisogno di un giocatore nel reparto avanzato che si alterni con l’ultimo arrivato Kean e Morata.

Su Lacazette non ci sono solo Juventus e Milan

In scadenza di contratto con l’Arsenal a fine stagione, Alexandre Lacazette, attaccante classe 1991 della nazionale francese, ha molti estimatori e secondo quanto riportato da “Football365.com”, il giocatore piacerebbe a Juventus, Milan ed Atletico Madrid, che cercheranno di ingaggiarlo a parametro zero. Il calciatore potrebbe arrivare però già a gennaio per pochi milioni di euro.

Il calciatore è seguito anche dalla Roma che cerca un giocatore per sostituire Borja Mayoral, sempre più lontano dalla Capitale visto che il calciatore come detto anche da Mourinho, vuole giocare con maggiore continuità ed è chiuso da Abraham e Shomurodov.

Lo spagnolo è seguito da Fiorentina e Atalanta che cercano alternative a Vlahovic e Zapata.