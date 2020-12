Calciomercato Juventus, obiettivo Eriksen: si profila uno scambio

Il danese è sempre nel mirino dei bianconeri. L’Inter chiede un giocatore della Juventus

Il nome di Christian Eriksen alimenterà e non poco il mercato di gennaio. Il danese ha rotto con Antonio Conte e l’Inter sta pensando anche al futuro del danese. L’ipotesi del trasferimento a titolo definitivo sembrava essere fino a qualche ora quella più plausibile ma l’eliminazione dalla Champions League sembra aver rimescolato le carte. Il futuro di Conte è in bilico e quindi anche le strategie di mercato potranno cambiare. La Juventus sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi in casa Inter ed è interessata al centrocampista danese. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter accetterebbe la partenza del danese alla Juventus solamente in cambio del classe 2000 Dejan Kulusevski. I bianconeri lo hanno acquistato dal Parma la scorsa stagione e con Andrea Pirlo pian piano sta dimostrando le sue qualità. Al momento la Juventus non sembra essere intenzionata a sacrificare lo svedese.