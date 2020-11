Dalla Spagna, Pirlo verso l’esonero: suggestione per la panchina

Continua il valzer mondiale delle panchine, tra queste potrebbe esserci anche il nome del prossimo allenatore della Juventus se Pirlo venisse esonerato.

La Juventus di Pirlo sembrava potesse diventare una nuova realtà, un nuovo modo di giocare, di attaccare lo spazio in campo e di intenddere il calcio.

Oggi la Juventus sembra sempre più una squadra senza una sua identità tattica, l’ennesimo pareggio di ieri con il Benevento ha infatti alimentato ancora di più le incertezze e i dubbi dell’ambiente juventino nei confronti del tecnico.

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni importanti su uno dei sogni proibiti della Juventus per la panchina. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, Zinedine Zidane avrebbe ormai deciso di dimettersi al termine di questa stagione con il Real Madrid, anche se non è da escludere che possa lasciare il Real Madrid durante la stagione in corso. Pirlo non ha più tempo, dopo le critiche dei tifosi dovrà difendersi anche dal possibile arrivo di Zidane.