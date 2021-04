Calciomercato Juventus, folta concorrenza per Audero

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus sarebbe intenzionata a riportare in bianconero il portiere italo-indonesiano Emil Audero, a Torino nel 2016-017.

Una cosa, però sembra in questo momento complicare la trattativa: la folta concorrenza per il classe 1997. Infatti se Paratici vorrebbe farlo tornare per sostituire Gianluigi Buffon, in scadenza di contratto e per fargli fare da secondo a Szczesny, anche l’Inter degli ex Juve Conte e Marotta avrebbe sondato il terreno con la Sampdoria per il portiere ed anche il Paris Saint Germain sembra avergli fatto più di un pensierino per fargli fare il secondo di Keylor Navas a Parigi.

In tutto questo, quello che più ci gode è il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che parte da una valutazione di 15 milioni, che potrebbe ancora salire vista la forte concorrenza. Ne vedremo delle belle.