Juventus, Paratici studia uno scambio con il Cagliari: i nomi

I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista, si pensa ad uno scambio con il Cagliari per arrivare a Nandez

Secondo quanto riportato da Calciomercatonews, i bianconeri stanno pensando ad uno scambio con il Cagliari. Il CFO della Juventus Fabio Paratici vorrebbe proporre a Tommaso Giulini, presidente dei sardi, Gianluca Frabotta in cambio di Nahitan Nández. L’uruguaiano è considerato il centrocampista giusto per rinforzare la mediana bianconera ma il Cagliari non è disposto a lasciarlo partire cosi facilmente. Come contropartita Giulini preferirebbe un giocatore più pronto e preparato. La trattativa, al momento, sembra complicata ma Paratici ci proverà fino alla fine.