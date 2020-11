Calciomercato Juventus, Haaland nel mirino: il piano di Paratici

L’interesse della Juventus per Erling Haaland è ormai noto da parecchie settimane. i bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza di Bayern Monaco e Real Madrid.

Erling Haaland in questa stagione ha già totalizzato 10 gol in Bundesliga e 6 in Champions League e non intende di certo fermarsi. La Juventus è interessata all’attaccante del Borussia Dortmund ma, secondo quanto riportato da “As”, l’assalto sarà previsto per il 2022 a causa della grave crisi finanziaria generata dalla pandemia.

Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 100 milioni di euro e il suo contratto con i tedeschi scadrà nel 2024. Sia il Real Madrid, che il Bayern Monaco sono pronte a investire sul classe 2001, per sostituire rispettivamente Karim Benzema e Robert Lewandowski.

