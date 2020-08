Paratici vola a Londra per imbastire l’affare Jimenez: Alex Sandro come contropartita

Missione Inglese per Fabio Paratici. Il Chief Football Officier della Juventus è volato a Londra per discutere con diversi club della Premier League. Ma in particolare ci sarebbe un incontro particolare con in Wolverhampton per fare il punto della situazione per Raul Jimenez, attaccante che alla Juve piace da tempo. Per convincere i Wolves ad abbassare il prezzo i bianconeri sarebbero pronti ad offrire come contropartite giocatori del calibro di: Alex Sandro, Douglas Costa fino ad Aaron Ramsey, Rugani o Romero. Giocatori ormai un po ai margini del progetto bianconero, ma comunque utili per ridimensionare l’investimento e mettere a segno il colpo in attesa del pipita Higuain.