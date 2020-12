Inter, De Vrij può salutare: Conte vuole un giocatore della Juventus

Le prestazioni dell’olandese hanno catturati l’attenzione del Liverpool di Jurgen Klopp

Sul difensore dell’Inter Stefan de Vrij c’è da registrare il forte interesse del Liverpool. Klopp sta cercando un sostituto che possa rimpiazzare al meglio Virgil van Dijk e il primo nome in cima alla lista dell’allenatore tedesco è proprio quello dell’olandese. Con la cessione l’Inter farebbe una grossa plusvalenza considerando che è stato prelevato dalla Lazio a costo zero. Secondo quanto riferito da calciomercatoweb, il nome fatto da Antonio Conte per sostituirlo è quello di Leonardo Bonucci della Juventus. Giocatore che il tecnico leccese consce bene e che lo ha fatto crescere in maniera esponenziale. Un intreccio di mercato che sarebbe clamoroso.