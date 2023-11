Il ds Giuntoli con la società bianconera si stanno muovendo già da adesso per mettere a segno i primi colpi di mercato della “Vecchia Signora”. Un reparto dove la Juventus interverrà sicuramente sarà il centrocampo viste le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Phillips il rinforzo giusto per Allegri

La società bianconera per rinforzare il centrocampo ha messo nel mirino Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City che è in uscita. La formula giusta per la squadra inglese è quella di un prestito oneroso e poi un’ eventuale obbligo o diritto di riscatto. La Juventus deve fare molta attenzione poiché un queste ultime ore è ritornata alla carica anche il Newcastle che deve sopperire l’assenza di Tonali.