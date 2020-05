La Juventus punta Kaio Jorge

La Juve pensa al futuro, un mercato che si preannuncia povero di soldi dove la fantasia la farà da padrone. Nel mirino della Juventus il giovane centravanti brasiliano Kaio Jorge, del Santos. Giovanissimo, è nato il 24 gennaio 2002, ha già impressionato gli addetti ai lavori durante il campionato del mondo Under 17 quando ha vinto il titolo con il Brasile. La società brasiliana lo valuta non meno di 30 milioni di euro, la Juve prova a strapparlo a cifre inferiori ma la volontà di portarlo in bianconero c’è, a Paratici il compito di portarlo in bianconero.