La Juventus è alla ricerca di un erede di Gianluigi Buffon. A fine stagione il portiere lascerà il suo ruolo in squadra per entrare a far parte dello staff del club. Da qui dunque la necessità di cercare un degni erede.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, Paratici avrebbe individuato in Kepa il futuro numero uno bianconero. La Juventus avrebbe già effettuato un tentativo per lui in passato, ma adesso il Chelsea sarebbe disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. A gennaio, dunque, Kepa potrebbe già approdare a Torino.

