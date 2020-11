Juventus, Khedira in uscita: in pole c’è l’Everton

Il centrocampista tedesco non rientra più nei piani della Juventus e a gennaio potrebbe sbarcare in Inghilterra

Non c’è guerra tra Sami Khedira e la Juventus. Il tedesco sapeva di essere fuori dal progetto Pirlo ma alla fine ha scelto di restare lo stesso a Torino. Khedira ha recuperato a pieno dall’ultimo ed ennesimo infortunio ma questo non ha comunque fatto cambiare idea all’allenatore bianconero. La Juventus, però, sta cercando di chiudere con 6 mesi di anticipo il rapporto. In questa maniera i bianconeri andranno a risparmiare circa €6M lordi. Per il futuro qualcosa si sta muovendo. Come riferito da TuttoSport l’Everton di Carlo Ancelotti è in pole. Recentemente lo stesso Khedira ha espresso il desiderio di voler giocare in Premier League dopo che è riuscito a vincere tutto in Germania, Spagna e in Italia. L’Everton sta trovando un centrocampista esperto con le sue qualità, a Khedira piace molto l’ipotesi di giocare per Ancelotti ma anche altre squadre sono pronte a proporre un importante contratto all’ex Real Madrid.