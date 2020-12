Juventus, è fatta per la cessione di Khedira: ecco dove giocherà

Il centrocampista tedesco è in uscita e approderà in Premier League

Secondo quanto riferito da TodoFichajes Sami Khedira è ad un passo dalla Premier League. Per il portale spagnolo il centrocampista ha accettato l’offerta dell’Everton e già a gennaio potrebbe concretizzarsi il trasferimento. In Inghilterra ritroverà Carlo Ancelotti che lo ha allenato al Real Madrid e che lo ha voluto fortemente nei Toffees. In questi giorni gli agenti del tedesco dovranno sciogliere gli ultimi nodi contrattuali con la Juventus per permettere poi al giocatore di liberarsi con sei mesi d’anticipo. Ricordiamo che il contratto del giocatore scade a giugno 2021 ma Khedira vuole tornare a giocare considerando che è fuori dai piani di Andrea Pirlo. Possibile quindi la risoluzione contrattuale.