Calciomercato Juventus, Kulusevski per arrivare al grande colpo in attacco

Dopo la partenza di Ronaldo la dirigenza bianconera sogna il grande colpo in attacco.

Nonostante i problemi economici la Juventus sogna in grande. Vista la cessione di Ronaldo a fine sessione di mercato come un fulmine a ciel sereno e l’acquisto di Kean la Juventus sta lavorando sottotraccia per un grande colpo in attacco ovvero Dusan Vlahovic, che non rinnoverà con la Fiorentina.

Il giocatore serbo però piace anche a Manchester City ed Atletico Madrid che sarebbero pronti a offrire 6-7 milioni a stagione e 60 alla Fiorentina per l’attaccante.

Juventus, Kulusevski il sacrificato per Vlahovic?

La Juventus per arrivare a Vlahovic dovrà prima trattare con Commisso, con cui i rapporti non sono buoni visti i tanti giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus come Chiesa e Bernardeschi e la rivalità tra le due squadre.

Agnelli però prima di definire un grande colpo in attacco vuole monetizzare il più possibile con una o due cessioni, tra cui quella di Kulusevski.

Il giocatore svedese, arrivato dall’Atalanta dopo l’ottimo anno al Parma, non è tra le grazie di Allegri che gli preferisce Bernardeschi e Dybala e quindi potrebbe finire sul mercato.

L’esterno ex primavera dell’Atalanta piace molto in Premier League, soprattutto al Tottenham di Paratici che dopo Gollini e Romero sarebbe di nuovo pronto a spendere sul mercato in Italia.