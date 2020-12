Il brasiliano è da sempre accostato ai bianconeri. Affare possibile già a gennaio?

Il nome di Marcelo è stato spesso accostato ai bianconeri. Il brasiliano è in scadenza di contratto e a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero. Si è parlato di un possibile trasferimento già a gennaio ma come riferito da calciomercato.com al momento questa è una situazione poco plausibile. Non ci sono, finora, dei riscontri sull’avanzata della Juventus per portarlo a Torino già nel mercato di riparazione.

Marcelo resta al Real

Come riferito da cm.com, il Real Madrid a gennaio non farà grandi operazioni, in entrata e in uscita, considerando i problemi economici dovuti dal Covid. Marcelo dunque dovrebbe restare in Spagna e il suo trasferimento in Serie A potrebbe verificarsi solamente in estate.