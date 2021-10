Calciomercato Juventus, McKennie in uscita: fissato il prezzo

Per la Juventus non è più così intoccabile come qualche mese fa: ecco il prezzo per trattare di Mc Kennie

Da questa estate lo statunitense non è considerato incedibile

L’anno scorso Weston Mc Kennie si era mostrato al calcio italiano come una delle rivelazioni della Juventus di Andrea Pirlo. Centrocampista giovane (ha compiuto 23 anni ad agosto), preso principalmente come mediano difensivo, lo statunitense si era rivelato innesto di qualità e con ottima propensione a cercare la rete avversaria (aveva chiuso la stagione con 5 gol in campionato e 1 in Champions League).

Nel corso dell’anno, però, già c’erano stati comportamenti che non erano piaciuti alla dirigenza; comportamenti che sono stati reiterati in estate e nell’ultimo periodo, fino ad arrivare all’esclusione dal ritiro della nazionale, durante l’ultima sosta, per il mancato rispetto delle norme Covid. Il suo rendimento, inoltre, è decisamente calato, nonostante Massimiliano Allegri avesse speso belle parole per lui a inizio stagione e dimostrasse di credere in lui. Ecco perché per la Juventus Mc Kennie non è più così intoccabile come qualche mese fa. Come spiega Tuttosport, il prezzo è fissato: per una cifra superiore ai 30 milioni i bianconeri si siederebbero al tavolo delle trattative molto ben intenzionati.