Calciomercato Juventus, McKennie vola in Francia: proposto uno scambio

La ricerca di un centrocampista non si arresta per i bianconeri

Oltre agli interessi per Donny Van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United (di cui abbiamo parlato qui), la Juventus ha messo gli occhi anche sul giovane Aurelien Tchouameni. Il francese, attualmente in forza all’AS Monaco, si è fatto valere di recente in Nations League, disputando un buon match contro il Belgio da subentrato e partendo titolare nella finale poi vinta contro la Spagna, al fianco di Paul Pogba.

Tchouameni – Juve, possibile scambio?

Tchouameni ha solo 21 anni, ma sta stregando molti grandi club europei a suon di ottime prestazioni. Per questo motivo, oggi sembra utopico pensare di poterlo acquistare per meno di 30 milioni di euro. Una possibilità di abbassare il prezzo potrebbe materializzarsi offrendo in cambio anche Weston McKennie: il texano non è mai stato visto come insostituibile da Max Allegri, dunque potrebbe trattarsi di un sacrificio non troppo doloroso.