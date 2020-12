Juventus, piace ancora Milik ma Paratici spinge per un altro attaccante

I dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un attaccante. Piace Milik ma nella lista c’è anche Depay

Nel mercato di gennaio la Juventus si muoverà per rinforzare l’attacco. Mancano i gol di Dybala e l’acquisto di un nuovo giocatore offensivo rinforzerebbe e non poco la rosa. Come riferito da TuttoSport, Arkadiusz Milik è una pista mai tramontata. Il polacco non è mai sceso in campo in questa stagione e a gennaio cambierà squadra. Il Napoli non vuole perderlo a costo zero in estate e quindi è costretto a venderlo nel mercato di riparazione. Il polacco, però, non è il solo nome. Infatti torna ad essere accostato alla Juventus anche Memphis Depay. Il giocatore del Lione ha un contratto che scade nel 2021 e non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento. Il prezzo del cartellino dell’olandese si aggira sui 50 milioni di euro, la Juventus per strapparlo già a gennaio potrebbe presentare un’offerta con una contropartita tecnica. A giugno la Vecchia Signora avrà la possibilità di prenderlo a costo zero ma al momento un nuovo attaccante serve e non poco ad Andrea Pirlo.