Juventus, affondo per Milik: Gattuso rifiuta la contropartita

Per i bianconeri torna di moda il nome del polacco per rinforzare l’attacco

Il futuro di Arkadius Milik potrebbe decidersi nel prossimo mercato di riparazione. Il Napoli per la cessione chiede almeno 18 milioni nonostante corra il grosso rischio di perderlo a zero in estate. Milik, finito fuori dalle liste della Serie A e dell’ Europa League, non vuole perdere l’occasione di non disputare l’Europeo e quindi cerca immediatamente una sistemazione. La Juventus è in pole ma sull’attaccante c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Juve e Napoli potrebbero trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. La cosa certa è che il cartellino di Federico Bernardeschi non verrà inserito nella trattativa; l’ex viola non piace molto a Gennaro Gattuso e alla società.