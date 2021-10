La Juve torna alla carica per Milinkovic Savic

Più volte la Juve ha tentato di strappare Milinkovic Savic alla Lazio, tentativi sempre respinti dal patron Lotito. I bianconeri tornano alla carica per il centrocampista, pronta una super offerta per strappare il si ai capitolini, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Weston McKennie e Luca Pellegrini, valutati intorno ai 20 milioni di euro, per abbassare il costo del centrocampista. Lotito difficilmente si lascerà convicere, ma di fronte a contropartite tecniche di qualità e cash potrebbe cedere, la Juve ci prova.