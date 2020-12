Calciomercato, Juventus e Napoli sull’attaccante del Sassuolo

Jérémie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo. Juventus e Napoli in pole

Poteva essere ceduto dal Sassuolo nello scorso mercato estivo ma alla fine Boga è rimasto in neroverde. Il Napoli era in pole sul classe 1997 e continua a seguire con molto interesse il calciatore ivoriano. Rispetto a qualche mese fa il prezzo del suo cartellino ha subito un leggero declino e quindi l’operazione sembrerebbe essere più abbordabile. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, però, sul ragazzo non c’è solo il Napoli di De Laurentiis. Infatti c’è da registrare anche l’interesse della Juventus. I bianconeri godono di un ottimo rapporto con la dirigenza neroverde e questo potrebbe spingere i campioni d’Italia ad essere in vantaggio. Per la cessione il Sassuolo chiede 25 milioni di euro ma l’inserimento di qualche contropartita tecnica potrebbe far abbassare notevolmente il prezzo.