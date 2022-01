Juventus, non solo Zakaria, arriva Nandez

Accordo col Borussia Moenchengladbach: cinque milioni di euro più altri tre di bonus per un contratto fino al 30 giugno 2026, Zakaria è della Juventus. In mattinata le visite mediche, a seguire la firma. Si stringe col Cagliari per Nandez, il giocatore ha detto sì, i due club trattato per il prestito. Si valuta lo scambio di prestiti con Kaio Jorge. Nel frattempo concluso l’acquisto di Gatti dal Frosinone, il giocatore resterà in prestito ai gialloblu.