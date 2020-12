I bianconeri sono stregati da un giovanissimo giocatore dello Sporting Lisbona

Nuno Mendes dello Sporting Lisbona è sul taccuino di tutti i club più importanti d’Europa. Il classe 2002 viene considerato uno dei giocatori più forti della sua età nei ruoli in cui gioca. Mendes, infatti, ha la capacità di giocare sia come terzino sinistro e sia come centrale di difesa. Una duttilità che farebbe comodo a qualsiasi squadra e in Italia la Juventus lo sta seguendo con molta attenzione. I bianconeri devono ringiovanire la difesa e il portoghese è il profilo che combacia esattamente con la filosofia del club. Su Mendes, però, c’è da registrare una folta concorrenza. In Serie A piace anche a Inter e Milan, all’estero interessa al Real Madrid, al Manchester United, al Liverpool e all’Arsenal. La Juventus, dunque, dovrà sgomitare per averlo in rosa. Secondo il Mundo Deportivo la richiesta che lo Sporting Lisbona fa al momento è di 45 milioni di euro. Cifra che sembra destinata a salire se Mendes continuerà a sfoderare prestazioni di livello. La Juventus è avvisata.