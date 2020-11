Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero dal Barcellona

Il Barcellona sta lavorando su più fronti per il mercato in uscita. Oltre al caso Messi, pare si sia aggiunto quello di Ousmane Dembèlè. Il suo contratto scadrà nel 2022 e molti club europei stanno iniziando a pensare al fantasista francese.

La dirigenza blaugrana al momento, a causa della grave crisi finanziaria che sta attraversando, dovrà effettuare delle operazioni in uscita per far riequilibrare i conti.

Ousmane Dembèlè, a seguito del grave infortunio subito da Ansu Fati, rappresenta l’unica alternativa di livello disponibile per Koeman. Il Barcellona vorrebbe rinnovare il suo contratto per un altro anno, per evitare di perderlo a parametro 0.

Gli agenti del giocatore sono intenzionati ad andare in scadenza con il Barcellona per scegliere una nuova destinazione. Tra le possibili pretendenti si è candidata la Juventus, squadra all’interno della quale il giocatore transalpino potrebbe ritrovare continuità e prestazioni di altissimo livello.