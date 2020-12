Juventus, Ronaldo e Mendes decisivi: arriva una stella portoghese

Un altro giocatore portoghese è finito nel mirino dei bianconeri. CR7 e il suo procuratore possono essere decisivi

Un ex giocatore della Lazio potrebbe presto approdare alla Juventus. Secondo quanto riferito da Juvelive, i bianconeri stanno seguendo il talento portoghese Pedro Neto. Il classe 2000 è un centrocampista offensivo del Wolverhampton e da quando è approdato in Premier League ha fatto vedere cose straordinarie. Il suo futuro si prospetta roseo e la Juventus vuole riportarlo in Italia. L’aiuto potrebbe arrivare da un altro portoghese, Cristiano Ronaldo. Neto potrebbe farsi convincere da CR7 e da Jorge Mendes, procuratore che hanno in comune. Al momento quello che spaventa la dirigenza è la richiesta economica visto che gli inglesi chiedo almeno 40 milioni di euro. In questa stagione Neto ha totalizzato 14 presenze in campionato e messo a referto 4 gol e 1 assist.