Calciomercato Juventus, piace un’ex Milan: Manuel Locatelli nel mirino di Paratici

Manuel Locatelli, cresciuto nella cantera del Milan e diventato grande in rossonero, con questa squadra si è messo in mostra giocando tre stagioni di alto livello. Poi è andato al Sassuolo, con cui è esploso definitivamente, maturando e crescendo tanto da finire nel mirino della Juventus. Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” è quasi certo che nei prossimi 15 mesi Locatelli indossi la maglia a strisce bianconere, la maglia della squadra a cui segnò il suo primo gol in carriera.