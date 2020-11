Juventus, Pirlo stregato da Locatelli: la situazione

Andrea Pirlo cerca rinforzi per il suo centrocampo. Alla dirigenza, l’allenatore bianconero avrebbe chiesto il calciatore del Sassuolo

La crescita con Roberto De Zerbi e poi l’exploit in Nazionale, stanno facendo brillare gli occhi di Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero avrebbe infatti chiesto alla dirigenza bianconera proprio il classe 1998 per rinforzare la mediana. Portarlo a Torino già a gennaio appare molto difficile e come riportato dal Corriere dello Sport, l’ad Giovanni Carnevali non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiellino nel bel mezzo della stagione. La Juventus vuole anticipare la folta concorrenza; l’intenzione è quella di voler chiudere l’affare evitando imprevisti e soprattutto prima che il prezzo del cartellino continui a lievitare. Il contratto dell’ex Milan scade a giugno del 2023, Pirlo ha individuato in lui l’uomo giusto per il suo centrocampo. Ora il compito più difficile spetta a Paratici che comunque può far leva sui buoni rapporti che ha con il Sassuolo.