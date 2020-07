Calciomercato Juventus Pochettino nel mirino

L’allenatore Mauricio Pochettino è nella rosa dei candidati della Juventus in caso di addio da parte di Maurizio Sarri al termine della stagione. Lo riporta, con dovizia di particolari, il quotidiano britannico The Teleghaph.

Calciomercato Juventus Pochettino il nome per il dopo Sarri

Pochettino, 48 anni, sta valutando il suo futuro dopo aver lasciato il Tottenham Hotspur lo scorso novembre a causa dei risultati deludenti ottenuti in avvio di campionato. Il Tottenham è stato finalista della scorsa Champions League. Ad oggi Maurizio Sarri, che ha un contratto che lo lega al club di Andrea Agnelli fino al 30 giugno 2022 non è in discussione. Ma non sono leggeri gli spifferi che vogliono il tecnico toscano pesantemente sotto osservazione in questo scorcio finale della Serie A e soprattutto nella Final Eight della Champions League. Sempre che la Juventus abbia la forza di ribaltare lo 0-1 rimediato con il Lione prima del lockdown. In caso di doppio fallimento la sorte sarebbe segnata ma non anche la sola eliminazione della massima competizione europea potrebbe aprire scenari impensati. Il costo dell’ingaggio non sarebbe un problema. L’ultimo dato conosciuto di Pochettino parla di 6.5 milioni di euro netto, poco più dei 5.7 che guadagna Sarri. Situazione fluida.