Juventus, non solo Pogba: può arrivare un altro centrocampista

L’arrivo di Paul Pogba non esclude l’arrivo di un altro rinforzo. Locatelli nome caldo

Per il mercato di gennaio la Juventus sogna il grande colpo Paul Pogba. Le dichiarazioni del suo procuratore hanno aperto a molti scenari, tra cui anche il possibile ritorno in Italia. L’operazione non sarà semplice ma i bianconeri vogliono provarci. Il possibile arrivo di Pogba non esclude però un altro rinforzo. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Paratici sta seguendo con attenzione l’evoluzione del rinnovo contrattuale di Nicolò Zaniolo che potrebbe restare ancora nella Capitale. Allora ecco che si studia l’affonda su Manuel Locatelli del Sassuolo. Portarlo alla corte di Andrea Pirlo già a gennaio sarà difficile ma l’idea della dirigenza è quella di regalare all’allenatore un doppio colpo che possa alzare la qualità del centrocampo e soprattutto della rosa.