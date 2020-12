Juventus, due colpi dalla Premier League per il mercato di gennaio

La dirigenza bianconera vuole regalare a Pirlo due top player per aggiudicarsi lo Scudetto e per puntare alla Champions League

Per il mercato di gennaio la Juventus sta studiando un doppio colpo e nel mirino sono finiti due giocatori della Premier League. Come riferito da juvelive.it il vero grande sogno è Paul Pogba del Manchester United. Andrea Agnelli vuole riportare il francese a Torino poiché è considerato il profilo giusto per rinforzare il centrocampo e per conquistare la cosi tanto desiderata Champions League. Il secondo nome è quello di Olivier Giroud del Chelsea. In attacco Andrea Pirlo vuole un attaccante con certe caratteristiche e di peso. L’apporto di Dybala e Morata al momento non basta e l’allenatore bianconero vorrebbe un giocatore di quello spessore. La Juve ci proverà anche se su entrambi i giocatori c’è da registrare un forte interesse da parte di molte squadre.