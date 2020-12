Arrivano conferme dalla Spagna, Juventus-Pogba: affare possibile

Le dichiarazioni di dichiarazioni di Mino Raiola su Paul Pogba hanno acceso il mercato bianconero

Paul Pogba lascerà il Manchester United. Nella giornata di ieri, ad annunciare la separazione tra il francese e il club inglese è stato il procuratore Mino Raiola. Il contratto del centrocampista scade nel 2022 e la sua partenza appare possibile già nel prossimo mercato estivo. Paul Pogba vuole tornare in Italia, alla Juventus. A Torino è diventato un top player e adesso gradirebbe tornarci. Secondo quanto riferito da Todofichajes, il problema resta quello dell’ingaggio. Pogba dal Manchester United percepisce €20M, cifra altissima per le casse bianconere. Raiola attende offerte da altri club che possono garantirgli lo stesso salario, Pogba invece spinge per il ritorno e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Il Manchester, per il trasferimento, chiede €45M. Nelle prossime settimane Fabio Paratici potrebbe già iniziare ad intavolare una trattativa con l’agente del giocatore.