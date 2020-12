Dalla Spagna, Juventus: grana Real Madrid per Pogba

Anche il Real Madrid è in corsa per il centrocampista francese. La Juve è avvisata

Non solo la Juventus, su Paul Pogba c’è da registrare il forte interesse da parte del Real Madrid. Secondo quanto riferito da Todofichajes, Zinedine Zidane avrebbe chiesto a Florentino Perez uno sforzo economico per portare il francese a Madrid. Il presidente Blancos preferirebbe puntare su Eduardo Camavinga, centrocampista molto più giovane e promettente del Rennes. Zidane, invece, cerca giocatori già pronti per permettere al Real Madrid di tornare a vincere al più presto e l’innesto del classe 2002 è ritenuto troppo azzardato. L’allenatore francese ha già avuto contatti con Pogba, quest’ultimo sarebbe molto contento di giocare nel Real Madrid e non ha mai nascosto l’interesse. Dall’altra parte, però, c’è da considerare anche la Juventus che farà di tutto pur di riportarlo in Italia. Alla fine, la decisione spetterà al giocatore ma anche al Manchester United che non ha alcuna intenzione di venderlo a prezzo di saldo.