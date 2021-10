La Juve punta su Kepa, portiere del Chelse

Szczesny non convince, la Juve cerca un nuovo portiere. Oltre al solito nome, Donnarumma, i bianconeri sondano nuove e differenti piste. Si scalda a sorpresa la strada che porta a Londra, in casa Chelsea, la Juve avrebbe messo gli occhi su Kepa. Come riporta il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ il 27enne non è più indispensabile per gli inglesi e potrebbe dunque partire in estate.