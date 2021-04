Calciomercato Juventus, pronto il sostituto di Pirlo

Il futuro di Andrea Pirlo è sempre più lontano dalla Juventus ed ecco che Paratici sta sondando il terreno per un vecchio pallino, in forza alla Lazio

Ieri, è andata in scena l’ennesima partita incolore di una Juventus spenta, con poca organizzazione, con tanta confusione. Adesso la squadra bianconera rischia davvero di non potersi qualificare per la prossima Champions League, ecco perchè il futuro del tecnico bresciano Andrea Pirlo sembra essere appeso ad un filo.

Anche il tecnico, infatti ieri, in conferenza stampa post-Fiorentina ha detto “Io non sono contento e nemmeno la società”. Con questa frase enigmatica, l’ex centrocampista della Nazionale, campione del Mondo nel 2006, potrebbe aver ammesso che la società sta valutando altre alternative a lui per la prossima stagione che deve essere quella del riscatto.

E, secondo quanto riportato dalla testata giornalistica JuveNews.eu, uno dei principali profili monitorati potrebbe essere quello di Simone Inzaghi, allenatore attualmente della Lazio, che sembra aver qualche problemino a rinnovare il suo contratto con i biancocelesti in scadenza nel 2024. Alla Juve, il tecnico piacentino piace già da un bel po’ di tempo e Paratici potrebbe sferrare l’attacco decisivo qualora Pirlo dovesse ancora deludere nelle ultime uscite della squadra bianconera.

Juve-Pirlo, l’ora del giudizio sta per arrivare, nel mentre, Inzaghi si scalda.