Calciomercato Juventus, c’è una pretendente per Rabiot

Il francese non convince e potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Paratici punta a generare una mega plusvalenza

In estate si potrebbe assistere ad un importante rivoluzione della rosa in casa Juventus. La stagione in corso sta mettendo in mostra tutti i limiti tecnici della squadra allenata da Pirlo e per questo motivo i dirigenti bianconeri stanno già individuando gli eventuali sostituti. Sarà molto importante capire che cosa succederà nel mercato in uscita. In difesa Alex Sandro potrebbe salutare, mentre a centrocampo si punta anche alla cessione di Aaron Ramsey. Anche in attacco la situazione è molto intrigante considerando che Alvaro Morata potrebbe non essere riscattato e Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto e quindi potrebbe anche lui salutare. Importante capire anche le scelte e le valutazioni che verranno fatte per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha ancora un altro anno di contratto e per questo la Juventus, per monetizzare al massimo, potrebbe decidere di cederlo in estate. CR7, dall’altro canto, non sembra più convinto del progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, il Barcellona si fionda su Rabiot

Un altro giocatore che ha deluso le aspettative è Adrien Rabiot. Il francese è arrivato in Italia nel 2019 a parametro zero ma le sue prestazioni non sono mai state all’altezza. Come riferito da tuttojuve24, da diverse settimane la dirigenza bianconera è in contatto con il Barcellona. I blaugrana, a distanza di sei anni, tentano nuovamente di portarlo in Spagna. La Juventus per la cessione chiede almeno 20 milioni di euro, cifra molto sostanziosa e sicuramente il Barça proverà ad abbassare le pretese economiche. Sul classe 1995 resta vivo l’interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti; quest’ultimo lo ha lanciato nel grande calcio quando i due erano al PSG. L’ex allenatore del Napoli ha già provato nei mesi scorsi ad intavolare una trattativa con i bianconeri ma senza grande successo. La Juventus in estate cercherà di venderlo per generare un importante plusvalenza e per liberarsi di un ingaggio molto pesante.