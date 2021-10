Calciomercato Juventus, retroscena Dzeko: il motivo del suo mancato arrivo

Il bomber attualmente in forza all'Inter è stato ad un passo dal vestire la maglia della Juventus in diverse occasioni

Sei reti in sette partite, una classe cristallina ed una forza di volontà senza eguali: ecco come Edin Dzeko si è preso l’Inter e soprattutto come sia stato in grado già in pochissime giornate da quando veste la maglia nerazzurra di fare dimenticare ai tifosi del ‘Biscione’ un grande ex, Romelu Lukaku.

La squadra allenata da Simone Inzaghi ha corteggiato per diversi anni l’ex punta della Roma, che per una serie di motivi però non era mai riuscita a vestire la maglia nerazzurra tanto che il possibile matrimonio sembrava impossibile da verificarsi dopo diversi tentativi andati a vuoto.

Proprio nell’ultima sessione di mercato, però, Beppe Marotta (grande estimatore del bosniaco già dai tempi in cui l’ex punta del Wolfsburg militava nel Manchester City e il diesse ricopriva la carica nella Juventus) è riuscito a chiudere l’operazione Dzeko per la gioia dei tifosi e la soddisfazione degli addetti ai lavori che orbitano nel mondo Inter.

Concorrenza bruciata quindi, ma chi era l’altro team pronto ad assicurarsi le prestazioni del ‘Cigno di Sarajevo’?

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il bomber bosniaco era ad un passo dal firmare con la ‘vecchia Signora’ (che già ne’estate del 2020 aveva provato a strapparlo alla Roma senza successo mettendo sul piatto circa 17 milioni di Euro) ipotesi appunto sventata dall’ex diesse bianconero che grazie alla cessione di ‘Big Rom’ è riuscito a rimpiazzare il belga con colui che ad ora è il miglior marcatore del club milanese.

In casa Juventus rimane l’amaro in bocca per il mancato arrivo dell’ex giallorosso, obiettivo sfumato per via della cessione last minute concessa a Cristiano Ronaldo, per il quale Cherubini non è potuto intervenire con margini di tempo accettabili; mentre tra i meneghini si gongola godendosi le prestazioni del nuovo numero 9.